Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Streit zwischen drei jungen Männern im Bürgergarten

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich waren bestehende Geldforderungen ursächlich für einen Streit zwischen mehreren Männern am Mittwoch gegen 16.45 Uhr im Bürgergarten in Bietigheim-Bissingen. Ein 22-Jähriger traf im Bürgergarten auf drei ihm bekannte Männer. Einer der drei Bekannten nahm dem 22-Jährigen dessen Handy ab und wollte dieses wohl als Pfand bis zur Begleichung der ausstehenden Geldforderung behalten. Der 22 Jahre alte Mann versuchte nun sein Handy zurück zu erlangen und folgte den drei, die sich davon machen wollten. Im weiteren Verlauf verließ einer der Männer die dreier Gruppe, so dass schließlich nur noch der 22-Jährige, ein 24 und ein 25 Jahre alter Mann sich hinsichtlich des Handys stritten. Aus dem Streit wurde ein Handgemenge. Plötzlich habe einer der beiden Kontrahenten ein Messer in der Hand gehalten und eine Stichbewegung nach dem 22-Jährigen ausgeführt. Als dieser die Attacke abwehrte, verletzte er sich wohl leicht an einem Finger. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts Bietigheim-Bissingen, der Zeuge der Auseinandersetzung geworden war, sprach die drei jungen Männer an. Während der 25-Jährige zunächst die Flucht ergriff, konnte der Mitarbeiter des Ordnungsamts den 24-jährigen Tatverdächtigen und sein 22 Jahre altes Opfer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten. Nach dem Geflüchteten wurde zeitgleich gefahndet. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen konnte den Geflüchteten unweit des Tatorts antreffen. Er sowie sein 24-Jähriger Komplize wurden im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen. Der 22-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß entlassen. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen räuberischen Diebstahls rechnen.

