Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Zigarettendieb in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Bezugnehmend auf unsere Pressemitteilung vom 15.04.2020 um 14:45 Uhr wird mitgeteilt, dass der Tatverdächtige am Mittwoch gegen 14:00 Uhr einem Haftrichter des Amtsgericht Heilbronn vorgeführt wurde, welcher den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der 46-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

