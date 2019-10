Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Eingebrochen

Baden-Baden (ots)

Nach einem Einbruch am Dienstagabend in ein Zweifamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße, haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen. Zwischen 19:30 Uhr und 21 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zugang, in dem er die Haus- und Wohnungstüre aufhebelte. Mit einem Mobiltelefon als Beute suchte der Langfinger im Anschluss das Weite.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell