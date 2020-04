Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Tuttlingen

Tuttlingen

Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Dank einer aufmerksamen Bürgerin sind der Polizei in Tuttlingen am Freitagabend zwei vermeintliche Fahrraddiebe ins Netz gegangen. Gegen 20:45 Uhr wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie sich am Bahnhofsplatz an einem Fahrrad der Marke Bulls zu schaffen machten. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei konnten zwei 39-jährige Männer an dem besagten Fahrrad angetroffen werden. Die Personen hatten bereits den Kunststoffmantel des Spiralschlosses am Fahrrad angeschmolzen und bearbeiteten die innenliegenden Metallfäden. Offensichtlich waren sie im Begriff das Fahrradschloss zu knacken, um das Fahrrad zu entwenden. Die vermeintlichen Fahrraddiebe müssen sich nun wegen versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.

Tuttlingen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Vermutlich bei der Vorbeifahrt verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Freitag zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr einen Verkehrsunfall in der Zeughausstraße. Der Unfallflüchtige beschädigte einen ordnungsgemäß geparkten Opel am linken Außenspiegel, Kotflügel sowie am Reifen und setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Tuttlingen, 07461 9410, zu melden.

