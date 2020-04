Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulgen

Landkreis Rottweil) Mehrere Einbrüche in einer Nacht (02.04.-03.04.2020)

Schramberg-Sulgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu drei Firmeneinbrüchen in der Dr.-Kurt-Steim-Straße, die in der Nacht von Donnerstag auf den heutigen Freitag begangen wurden und miteinander in Zusammenhang stehen dürften.

Unbekannte Täter drangen in diesem Tatzeitraum gewaltsam in eine Sanitärfirma, in eine Autovermietung und Taxizentrale sowie in ein Holzfachgeschäft ein. Die Betriebsräume wurden durchsucht. Entwendet wurde Bargeld in noch nicht bekannter Höhe.

Ein Zeuge beobachtet gegen 01.30 Uhr bei der Taxizentrale zwei maskierte Täter die wie folgt beschreiben werden können:

Person 1: ca. 175 cm groß, schlank, trug einen hellen Rucksack mit ovalen Reflektoren, hellen Anorak mit dunklen Bündchen und heller Kapuze, helle Hose mit Seitentaschen, evtl. Arbeitshose, maskiert mit hellem Schal, dunkle Handschuhe, hohe Schuhe evtl. Stiefel.

Person 2: ca. 175 cm groß, kräftig/muskulös, auffallend gebeugter Gang, trug eine helle Steppjacke, Jeanshose, helle Schuhe mit schwarzer Sohle, maskiert mit dunkler Sturmmaske, dunkle Handschuhe.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf Tatverdächtige oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422/2701-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell