Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen) Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf (03.04.2020)

Gottmadingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Freitagmorgen gegen 06.45 Uhr auf der B 34 begangen wurde. Eine 28-jährige VW-Fahrerin war aus der Schweiz kommend in Richtung Gottmadingen unterwegs, als ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens an der Einmündung Zollstraße die Vorfahrt der Frau missachtete und in die Bundesstraße in Richtung Grenzübergang einbog. Die 28-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, geriet hierdurch ins Schleudern und prallte in der Folge mit dem linken Vorderrad gegen den Bordstein. Hierbei dürfte ein Sachschaden von über 1.000 Euro entstanden sein. Ohne Anzuhalten fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeuglenker oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/1437-0, wenden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell