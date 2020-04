Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Betagter Senior stürzt mit Rad 3.4.20/14.30 Uhr

Bodman-Ludwigshafen (ots)

In der Parkstraße ist am Freitagnachmittag ein 83 Jahre alter Radfahrer gestürzt. Er übersah eine Absperrung, fuhr dagegen und konnte sich nicht mehr auf seinem Damenrad halten. Beim Sturz zog er sich eine Kopf- und eine Handgelenksverletzung zu, so dass der Rettungsdienst verständigt werden musste. Er wurde vom Rettungsdienst noch vor Ort ambulant versorgt, denn der Senior wollte nicht mit ins Krankenhaus mitfahren. Sachschaden entstand nicht.

