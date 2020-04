PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Sonntag, 19.04.2020:

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus geparktem Pkw, Freiligrathstraße, 65812 Bad Soden am Taunus, 18.04.2020, 23:57 Uhr:

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Freiligrathstraße in Bad Soden am Taunus die Türen mehrerer geparkter Pkw zu öffnen. Als dies bei einem unverschlossenen Pkw gelang, entwendeten die Täter Münzgeld in geringer Höhe aus der Mittelkonsole. Die zwei Täter konnten durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

-männlich -ca. 20 Jahre alt

Die Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Waldstraße. Die Ermittlungen hat die Polizei in Eschborn übernommen und bittet unter 06196-96950 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Versuchter Diebstahl aus Baustelle, Hauptstraße, 65795 Hattersheim am Main, 19.04.2020, 02:27 Uhr:

Am frühen Sonntagmorgen wurden durch einen Zeugen zwei Täter beobachtet, die sich unberechtigt auf ein Baustellengelände in der Hauptstraße in Hattersheim am Main begaben und dort versuchten einen Holzbalken zu entwenden. Durch die am Einsatzort eintreffenden Polizeibeamten konnten zwei Tatverdächtige im Nahbereich des Tatortes angetroffen und festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um eine 20-jährige sowie eine 21-jährige männliche Person aus Hattersheim am Main. Im Rahmen einer durchgeführten Personalienfeststellung sowie Wohnsitzüberprüfung wurden die beiden Tatverdächtigen an ihren Wohnanschriften nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Polizei Hofheim hat in dieser Sache die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise unter 06192-20790 mitzuteilen.

Gefertigt: Meyer, POK (KvD MT)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell