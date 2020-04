PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Samstag, den 18.04.2020

Hofheim (ots)

1. Bad Soden - Neuenhain: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer Freitag, 17.04.2020, 17:17 Uhr L3266, Höhe Hubertushof Auf der Landstraße zwischen Bad Soden-Neuenhain und Königstein in Höhe des Hubertushofs ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein PKW-Fahrer touchierte das Motorrad im Heckbereich. Durch den Kontakt kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der PKW Fahrer blieb unverletzt.

2. Schwalbach am Taunus: Mülltonnenbrand Freitag, 17.04.2020, 23.30 Uhr Schwalbach am Taunus, Frankenstraße Am späten Abend wurde in der Frankenstraße in Schwalbach am Taunus eine Großraum-Mülltonne, gefüllt mit Altpapier, von unbekannten Tätern angezündet. Ein Zeuge stellte beim Nachhause kommen Qualm im Bereich des Mülltonnensammelplatzes fest. Die verständigte Feuerwehr zog die bereits brennende Mülltonne auf die Straße um ein Übergreifen auf die anderen Mülltonnen zu verhindern. Das Feuer wurde gelöscht. Die Mülltonne ist dadurch so beschädigt worden, dass sie nicht mehr benutzbar ist. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte telefonisch bei der Polizeistation Eschborn 06196 - 96950.

3. Hattersheim am Main: Versuchter Diebstahl aus Snackautomaten Samstag, 18.04.2020, 00:52 Uhr Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz Zur oben genannten Zeit bemerkte eine Polizeistreife während ihrer Streifenfahrt drei Jugendliche, die mit Holzstöcken versuchten an die Süßigkeiten in einem Snackautomaten zu gelangen. Zwei der drei Jugendlichen konnten vor Ort festgenommen werden, der Dritte schaffte es zu flüchten. Dieser Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

- dunkel gekleidet - dunkle Kapuze

An dem Snackautomaten entstand kein Sachschaden. Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Bundespolizei Frankfurt am Main 069/130145-1111

gefertigt durch POK ´ in Schmitt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell