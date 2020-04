PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 17.04.2020

Hofheim (ots)

1. Mann schlägt Radlerin, Kriftel, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 16.04.2020, 21:24 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ist in Kriftel ein Konflikt zwischen einem 39-jährigen Autofahrer und einer 45-jährigen Frau eskaliert. Die Frau wurde leicht verletzt. Ermittlungen am Tatort zufolge befuhr die Frau um 21:24 Uhr die Wiesbadener Straße von der Bachstraße kommend in Fahrtrichtung Kapellenstraße, als ihr im Bereich der durch parkende Pkw verengten Fahrbahn ein Mercedes entgegenkam. Dieser habe die Vorfahrt der entgegenkommenden Radlerin ignoriert und die Engstelle befahren, woraufhin sich die 45-Jährige zwischen Bordstein und Mercedes durchschlängeln musste und mit der Hand gegen das Heck des Fahrzeuges schlug. Dies veranlasste den 39-jährigen Fahrer auszusteigen, der Frau - ihren eigenen Angaben zufolge - ins Gesicht zu schlagen und sie vom Fahrrad zu treten. Die Geschädigte stürzte und zog sich leichte oberflächliche Verletzungen zu. Während an dem Pkw kein Sachschaden entstand, wurde das Fahrrad leicht beschädigt. Der 39-jährige Tatverdächtige muss sich nun auf Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung einstellen.

2. Einbruch in Kindertagesstätte, Eschborn, Berliner Straße, Freitag, 17.04.2020, 03:02 Uhr

(jn)Eine Eschborner Kindertagesstätte haben in der vergangenen Nacht Einbrecher heimgesucht. Ob sie Beute gemacht haben, ist derzeit noch unklar. Um kurz nach 03:00 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruchmelder darüber informiert, dass es soeben zu einem Einbruch in den Kindergarten in der Berliner Straße gekommen sein könnte. Vor Ort stellten die Beamten entsprechende Hebelspuren fest, die auf einen Einbruch hindeuteten. Allem Anschein nach waren ein oder mehrere unbekannte Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Innenräume gelangt, wo sie mehrere Schränke durchsuchten und letztendlich wieder verschwanden. Der entstandene Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen momentan nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Velos aus Garage verschwunden, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Mittwoch, 15.04.2020, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 16.04.2020, 07:30 Uhr

(jn)Auf drei Fahrräder im Wert von etwa 3.000 Euro hatten es unbekannte Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen in Hofheim abgesehen. Die bislang unbekannten Räderdiebe öffneten die Doppelgarage eines in der Rheingaustraße im Stadtteil Marxheim gelegenen Mehrfamilienhauses, nahmen zwei Mountainbikes des Herstellers "Cube" sowie ein Damen-Mountainbike des Herstellers "BTwin" an sich und flüchteten unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Gravierende Verstöße bei Geschwindigkeitsmessung, Liederbach am Taunus, Bundesstraße 8, Donnerstag, 16.04.2020, 08:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 8 bei Liederbach hat die Polizei am Donnerstag teilweise gravierende Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Zwischen 08:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h im Bereich der Anschlussstelle Liederbach überwacht. Von den 3.200 Fahrzeugen, welche die Kontrollstelle passierten, waren über 330 zu schnell unterwegs, wobei sich 69 Verkehrsteilnehmer auf ein Bußgeldverfahren einstellen müssen, da sie mindestens 21 km/h zu schnell waren. Damit hielt sich mehr als jedes zehnte Fahrzeug nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Insgesamt neun Autofahrer*innen müssen sich sogar auf Fahrverbote einstellen. Traurige Spitzenreiter des Tages waren vier Verkehrsteilnehmer, die mit 181 km/h, 169 km/h, 159 km/h und 158 km/h unterwegs waren.

5. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises für die 17. Kalenderwoche

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen seit 2015 wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

