POL-REK: 200507-2: Einbruch in Gaststätte - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei nahm einen von zwei Tätern fest. Er verletzte sich auf der Flucht und machte die Beamten auf sich aufmerksam.

Der Inhaber einer Gaststätte (55), die er an der Bahnhofstraße in Horrem betreibt, bemerkte am Donnerstag (07. Mai) gegen 03:20 Uhr einen Einbruch in seine Geschäftsräume. Zwei Täter brachen die Hintertür der nebeneinanderliegenden Bar/Lounge, dem Imbiss und dem Kiosk auf und gelangten so in die Räume. Der 55-Jährige informierte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen zum Tatort eilte. Dort durchsuchten die Beamten zunächst das Gebäude, ohne dass sie auf die Täter stießen.

Während der Anzeigenaufnahme informierte die Polizeileitstelle die Kollegen darüber, dass eine Person in der Unterführung des nahegelegenen Bahnhofes um Hilfe schreien würde. Hierbei handelte es sich um einen 33-jährigen Mann, der dringend tatverdächtig ist. Er war auf seiner Flucht offenbar gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. In seinem Rucksack fanden die Beamten das Diebesgut, bestehend aus Prepaidkarten im Wert von mehreren hundert Euro. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist derzeit vernehmungsunfähig.

Die Fahndung nach seinem Mittäter dauert an: Er ist männlich, dunkelhäutig und war mit einer schwarzen Lederjacke und einer schwarzen Sporthose mit roten Streifen bekleidet. Auf seinem Kopf trug er eine rote Kapuze und eine schwarze Kappe darunter. Ein blau-weißes Tuch verdeckte sein Gesicht.

Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (bm)

