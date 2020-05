Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200506-5: Kind von Fahrradfahrer angefahren - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Dienstag (05. Mai) ist ein Kind von einem Radfahrer angefahren und dabei leicht verletzt worden.

Gegen 17:15 Uhr stand ein fünfjähriger Junge mit seinem Vater an einer Unterführung an der Carl-Schurz-Straße. Als ein 38-jähriger Radfahrer durch die Unterführung in Richtung des Gehwegs der Carl-Schurz-Straße fuhr, berührte er den Jungen, der dadurch hinfiel und sich leicht verletzte. Der Radfahrer kümmerte sich zunächst um den Fünfjährigen und entschuldigte sich bei ihm, bevor er weiterfuhr. Der Vater suchte mit seinem Sohn selbstständig einen Arzt auf. Dem Verkehrskommissariat liegen die Personaldaten des flüchtigen Radfahrers vor. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei weist darauf hin: Kinder und Jugendliche bemerken oftmals nicht unmittelbar ihre Verletzungen oder geben aus Angst, etwas falsch gemacht zu haben, diese nicht an. Verständigen Sie daher bitte nach Verkehrsunfällen die Erziehungsberechtigten und die Polizei. (nh)

