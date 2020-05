Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200506-2: Zwei Verletzte nach Küchenbrand - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in der Gustav-Heinemann-Straße sind am Dienstag (05. Mai) zwei Menschen verletzt worden.

Zu dem Brand kam es gegen 21:15 Uhr in einer Küche einer Erdgeschosswohnung. Bevor ein Anwohner (58) mit seinem Bruder (55) die Wohnung verließ und die Feuerwehr alarmierte, hatte er mit einem Feuerlöscher versucht, den Küchenbrand einzudämmen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten anschließend den Brand. Aufgrund von akuten Atembeschwerden mussten beide Männer zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Das Kriminalkommissariat 11 hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. (nh)

