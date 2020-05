Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200505-5: Unbekannte brachen in eine Sporthalle ein - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach ersten Ermittlungen wollten die Täter sich lediglich körperlich ertüchtigen und stahlen bei ihren Handlungen nichts.

In der Zeit zwischen Donnerstag (30. April) 14:00 Uhr und Montag (04. Mai) 08:00 Uhr drangen Unbekannte in eine Sporthalle in der Waldstraße in Brüggen ein. Dort verwendeten sie gemäß der anzeigenden Beamten lediglich "diverse Spielgeräte" und flüchteten nach ihrer Sportstunde unerkannt.

In das Gebäude gelangten die Täter durch das von ihnen zerstörte Kuppelfenster auf dem Dach der Sporthalle der Schule. Anhaltspunkte für einen Diebstahl gibt es keine.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Die Kriminalpolizei in Kerpen bittet Zeugen, sich mit ihr unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen, falls Sie sachdienliche Angaben zur Sache machen können. (bm)

