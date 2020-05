Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200505-3: Widerstand gegen Mitarbeiter des Ordnungsamtes - Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (05. Mai) sind Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu einer Ruhestörung gerufen worden. Ein Zeuge meldete gegen 23:00 Uhr eine Ruhestörung in der Pappelallee. Die Mitarbeiter der Ordnungsbehörde (24/26) stellten dort eine sechsköpfige Personengruppe fest, die einen Geburtstag feierte. Da sie gegen die Coronaschutzverordnung verstoßen hatten, wollten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Personalien der Personen feststellen. Bei einem 29-Jährigen, der offensichtlich das Geburtstagskind war, war die Personalienfeststellung zunächst erfolglos. Er weigerte sich strikt seinen Ausweis oder Personaldaten zu nennen, beleidigte die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und lief vor ihnen weg. Der 26-jährige Mitarbeiter des Ordnungsamtes folgte dem 29-Jährigen und holte ihn ein. Als er ihn zurück zu der Gruppe bringen wollte, ging der 29-Jährige aggressiv auf ihn zu, so dass der Mitarbeiter des Ordnungsamtes sein Pfefferspray zur Abwehr des Angriffs einsetzte. Die Polizei leistete Amtshilfe und fertigte eine Strafanzeige gegen den 29-jährigen Mann wegen Widerstands. (akl)

