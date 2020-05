Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200505-1: Fremder hielt sich in Gärten auf - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat am Montag (04. Mai) einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der mehrere Wohnungen ausbaldowert hatte.

Eine Anwohnerin im Holunderweg (44) meldete der Polizei gegen 13:45 Uhr einen verdächtigen Mann, der an ihr Wohnzimmerfenster trat und in ihre Wohnung schaute. Kurz darauf verschwand der Unbekannte. Nur wenige Zeit später erschien er in mehreren Gärten in der Nachbarschaft und sah sich auch dort um. Die Beamten trafen den Mann auf einem Grundstück im Erikaweg an und nahmen ihn vorläufig fest. Da der Tatverdächtige starke Anzeichen für Drogenkonsum zeigte, testeten die Polizisten ihn auf Betäubungsmittel. Dieser Test war positiv. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs aufgenommen. (nh)

