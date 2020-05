Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200504-5: Roller aufgebrochen und gestohlen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (03. Mai) sieben Roller entwendet. Ein achter Rollerdiebstahl blieb erfolglos.

Die Taten ereigneten sich zwischen 21:00 Uhr am Samstagabend und 10:00 Uhr am Sonntagmorgen in den Straßen Heerstraße (Balkhausen), Erfttalweg (Balkhausen), Sindorfer Straße, Eifelstraße (Brüggen) und Brüggener Straße (Brüggen). Die Täter brachen die Lenkradsperren auf und fuhren anschließend mit den Zweirädern davon. Nur wenige hundert Meter weiter ließen sie die Roller zurück. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell