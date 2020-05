Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200504-4: Einbrecher verursachte hohen Sachschaden - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03. Mai) ist ein Unbekannter in eine Fabrik eingebrochen. In der Zeit zwischen 19:00 und 11:30 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person Zutritt zu einer Fabrikationshalle auf der Straße "Zum Frenser Feld". Der Unbekannte entwendete dort drei technische Geräte in einem fünfstelligen Wert. Neben seiner Beute beschädigte der Unbekannte für den Betrieb wichtige Maschinen.

Sollten Sie in der oben genannten Tatzeit eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt haben, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233-52-0. (akl)

