Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200504-2: Einbrüche in Kindergärten - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen 04:30 und 05:20 Uhr brachen Unbekannte am Samstag (02. Mai) in zwei Kindergärten ein. Dabei lösten sie die Alarmanlagen aus.

Zunächst lösten die Täter in der Lortzingstraße gegen 05:00 Uhr einen Einbruchmeldealarm im dortigen Kindergarten aus. Mit mehreren Streifenwagen suchten die Polizisten den Tatort auf, umstellten diesen und durchsuchten das Gebäude. Dabei stellten sie eine aufgehebelte Tür fest. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter mehrere Schränke. Ob sie dabei Beute machten, ist derzeit unbekannt.

Gegen 05:20 Uhr lösten weitere Einbrecher in einem Kindergarten an der Berrenrather Straße einen Einbruchmeldealarm aus. Auch hier hebelten die Täter eine Tür auf und flüchteten vermutlich aufgrund der Alarmauslösung.

In beiden Fällen suchen die Ermittler des Kriminalkommissariates 23 in Brühl nach Zeugen, die an beiden Tatorten Verdächtige gesehen haben und sachdienliche Angaben machen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02233 52-0 zu melden. (bm)

