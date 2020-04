Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200430-3: Enkeltrickbetrüger scheiterte - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Geschädigte wurde Opfer eines versuchten Enkeltrickbetrugs. Der Tatverdächtige rief anonym an.

Am Mittwochnachmittag (29. April) meldete sich gegen 15:00 Uhr eine unbekannte Person telefonisch bei einer 80-jährigen Seniorin in Pulheim. Am anderen Ende meldete sich ein junger Mann, der behauptete, der Enkel der 80-Jährigen zu sein. Er habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und benötige nun dringend Geld. Als Summe nannte er daraufhin 12.000 Euro, die er auch gleich abholen könne, da er bereits in Düsseldorf sei. Die Seniorin misstraute dem Anrufer und fragte mehrfach, ob sich der tatsächliche Enkel in der Leitung befinden würde. Das bejahte der Anrufer. Sie solle keinesfalls irgendjemandem von dieser Sache erzählen, gab der Anrufer ihr zu verstehen, bevor er das Gespräch beendete. Die Seniorin informierte richtigerweise ihre Tochter und konnte so Schlimmeres verhindern. Der Betrug flog auf und sie informierte die Polizei.

Folgen auch Sie dem Beispiel der angerufenen Seniorin! Bleiben Sie misstrauisch und überprüfen Sie die Behauptungen des vermeintlichen Enkels. Binden Sie Familienangehörige mit ein und verhindern Sie so einen hohen finanziellen Schaden.

Die Betrüger sind erfinderisch und flexibel in der Gestaltung einer erfundenen Geschichte, um zunächst das Vertrauen der Senioren zu erlangen. Bleiben Sie generell (!) bei Geldforderungen während eines Anrufs skeptisch und beenden Sie das Gespräch sofort. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell