Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl von Pkw-Scheinwerfern

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben gestern, in der Zeit von 08:20 - 09:05 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses am Ohlhorstberg in Westercelle von insgesamt drei hochwertigen Mercedes-Benz-Pkw die jeweiligen LED-Frontscheinwerfer entwendet. Dabei wurde bei einem Pkw die hintere Dreiecksscheibe aufgehebelt, um vermutlich die Motorhaube öffnen zu können. Insgesamt ist ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141-277-215 entgegen.

