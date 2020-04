Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200430-2: Einbruch in Tankstelle - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (30. April) in eine Tankstelle an der Rheinstraße eingebrochen.

Nachdem um 03:30 Uhr ein Alarm am Gebäude ausgelöst worden war, suchte ein Mitarbeiter die Tankstelle auf und stellte starke Beschädigungen an der Eingangstür fest. Er verständigte die Polizei. Die Beamten rekonstruierten den Einbruch. Offenbar hatten die Einbrecher erfolglos versucht, einen Tresor aufzuhebeln. Beute machten sie somit keine. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Rheinstraße gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

