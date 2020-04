Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Hamm-Mitte (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am frühen Sonntagmorgen (26. April) eine 24-jährige Radfahrerin zugezogen, die auf dem südlichen Geh-/ Radweg der Kleinen Alleestraße einer 21-jährigen Fußgängerin ausweichen musste. Die beiden aus Hamm stammenden Verkehrsteilnehmerinnen waren dort gegen 3.20 Uhr in Richtung stadteinwärts unterwegs, als die Zweiradfahrerin in unmittelbarer Nähe der Bahnunterführung die Kontrolle über ihr Vehikel verlor und zu Fall kam. Die Zweiradfahrerin wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. (es)

