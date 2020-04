Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger auf Parkplatz touchiert

Hamm-Rhynern (ots)

Am Samstagmorgen (25. April) wurde ein 58-jähriger Fußgänger aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf dem Heideweg leicht verletzt. Gegen 9.50 Uhr war ein 84-jähriger Tiguanfahrer auf dem dortigen Rewe-Kundenparkplatz unterwegs, während sich der Endfünfziger in unmittelbarer Nähe des Volkswagens aufhielt. Es kam zu einer Berührung zwischen beiden Parteien. Der Fußgänger begab sich in ärztliche Behandlung.(es)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell