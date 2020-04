Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren als Zeuginnen nach exhibitionistischer Handlung gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einer exhibitionistischen Handlung eines 54-Jährigen an der Bushaltestelle des Berufsförderungswerks am Caldenhofer Weg sucht die Polizei Hamm drei Mädchen im Alter von zirka 12 bis 15 Jahren als Zeuginnen. Die Mädchen befanden sich am Freitag, 24.April, mit ihren Fahrrädern auf der gegenüberliegenden Straßenseite und konnten den Vorfall gegen 18.10 Uhr beobachten. Ein erwachsener Zeuge erkannte ebenfalls die Tathandlung und schickte die Mädchen daher weg. Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, sich mit der Polizei Hamm unter 02381 916-0 in Verbindung zu setzen. Der alkoholisierte Tatverdächtige konnte von der Polizei angetroffen und zur Polizeiwache gebracht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.(hei)

