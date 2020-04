Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer VW mit HAM-Kennzeichen gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 23. April, sucht die Polizei einen schwarzen VW mit HAM-Kennzeichen. Gegen 16.25 Uhr war dieser auf der Fangstraße in Richtung Dortmunder Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Fangstraße/Bocksheideweg beabsichtigte ein Bagger nach links in den Bocksheideweg abzubiegen. Der VW-Fahrer fuhr trotzdem am Bagger vorbei, der daraufhin eine Vollbremsung machen musste. Dadurch schlug der Ausleger des Baggers auf den Asphalt und verursachte einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Der Autofahrer selbst musste über den Gehweg ausweichen um einen Unfall zu verhindern. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

