Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Spezialeinsatzkräfte nehmen 46-Jährigen in Gewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen am Donnerstag, 23. April, in der Lange Straße einen 46-Jährigen in Gewahrsam. Gegen 10 Uhr wollten Mitarbeiter der Stadt Hamm den Mann an seiner Wohnanschrift aufgrund eines richterlichen Betreuungsbeschlusses in die Psychiatrie einweisen.

Der 46-Jährige weigerte sich gegen die Maßnahme und drohte unter Vorhalt eines Samuraischwertes und eines Luftgewehrs, mehrere Leute damit anzugreifen, sollte man ihn in die Psychiatrie bringen. Die städtischen Mitarbeiter zogen sich daraufhin zurück und informierten die Polizei.

Die ebenfalls alarmierten Spezialeinsatzkräfte konnten den Mann gegen 13.50 Uhr widerstandslos festnehmen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine psychiatrische Klinik gebracht. Während des Einsatzes, bei dem niemand verletzt wurde, sperrten polizeiliche Einsatzkräfte den Bereich zwischen Bonifatiusweg und Barbarossastraße.(hei)

