Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kind und Fahrradfahrer kollidieren

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Mittwoch, 22. April, ist ein 59-jähriger Drensteinfurter bei einer Kollision mit einem Kind auf dem Radweg durch die Geinegge verletzt worden. Der Mann war mit seinem E-Bike in Richtung Drensteinfurt unterwegs als ihm eine Familie mit Kindern zu Fuß entgegen kam und ihn passierte. Er wich daraufhin nach rechts aus und fuhr in direkter Nähe zum Gebüsch am Wegesrand weiter, um Abstand zur Familie zu halten.

Nach Angaben des Radfahrers sprang dann ein weiteres Kind plötzlich aus dem Gebüsch direkt in das Rad. Sowohl der etwa 10-jährige Junge als auch der Radfahrer stürzten. Beide konnten sich wieder aufrappeln. Anscheinend war dem Jungen nichts passiert. Die männliche Begleitperson des Kindes griff den Radfahrer verbal an. Dieser setzte daraufhin seine Fahrt fort, begab sich zur Untersuchung ins Krankenhaus und verständigte anschließend die Polizei über den Vorfall. Diese sucht nun nach der Familie.

Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Bitte wenden auch Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell