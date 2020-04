Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufmerksame Zeugin- Täter gefasst

Hamm-Pelkum (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am Donnerstag, 23. April, gegen 1.45 Uhr, eine verdächtige Person an der Buschstraße. Dieser durchsuchte das Wohnmobil ihrer Nachbarn und flüchtete anschließend mit zwei Tragetaschen in Richtung Martinstraße. Die Polizeibeamten konnten den 42-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung mit dem Diebesgut antreffen und nahmen ihn mit zur Wache.(jb)

