Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erfolg für die Hammer Polizei: Büro-Dieb ermittelt

Hamm-Mitte (ots)

Seit Mitte Februar 2020 beschäftigte ein Dieb die Polizei Hamm, der in verschiedenen unverschlossenen Büroräumen in der Hammer Innenstadt tagsüber Diebstähle beging. Er steht im Verdacht, bis Anfang März in mindestens elf Fällen Geldbörsen, Tablets, Smartphones und Bargeld aus unbeaufsichtigten Büroräumen gestohlen zu haben. Auch die in Handtaschen deponierten Autoschlüssel nahm der Gauner an sich und holte aus den geparkten Pkw Wertgegenstände heraus. Die Gesamtsumme seiner Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hilfreiche Zeugenangaben führten die Ermittler auf die Spur des 34-Jährigen aus Hamm, der bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten ist und Haftstrafen verbüßte.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell