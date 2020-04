Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebe stehlen Kreuz vom Grab

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte haben ein Bronzekreuz von einem Grab auf dem Friedhof Hamm-Süden an der Straße Am Hülsenbusch entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 20. April, 10 Uhr, und dem 21. April, 10 Uhr. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

