Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kurioser Diebstahl: Dieb ruht sich auf Gartenliege aus

Hamm-Mitte (ots)

Eine Unbekannter befand sich bereits am 17. April von 00:23 Uhr bis 05:00 Uhr auf der Terrasse eines Wohnhauses an der Josef-Gockeln-Straße. Er durchsuchte die Terrasse und ruhte sich auf einer Liege aus, deckte sich zu und trank eine Flasche Bier, die er aus einem Kühlschrank vor Ort entnommen hatte. Die Bierflasche stellte er später wieder zurück in den Kühlschrank. Er entwendete zwei Decken. Der Mann trug einen Siegelring am kleinen Finger der rechten Hand und ein Perlenarmband am linken Handgelenk. Er wird nun wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch gesucht. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

