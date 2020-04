Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dooring- Unfall

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde am 22. April ein Fahrradfahrer bei einem Unfall an der Sedanstraße. Gegen 13 Uhr war er auf der Sedanstraße in Richtung Südring unterwegs. In Höhe der Commerzbank wurde plötzlich die Fahrertür eines geparkten Skodas geöffnet. Der 25-jährige Fahrradfahrer stieß gegen die Tür und kam zu Fall.(jb)

