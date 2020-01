Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Kellertüren aufgehebelt +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit zwischen Samstag- und Montagabend trieben unbekannte Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus am Hausbäker Weg ihr Unwesen.

Die Täter hatten nach Aussage der Geschädigten das Gebäude betreten und im Kellergeschoss insgesamt vier Türen aufgehebelt. Aus den dahinter liegenden Kellerabteilen entwendeten sie hochwertige Elektrowerkzeuge, Kleinwerkzeuge, eine Angelausrüstung sowie weitere Kleinteile. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Täter konnten nach dem Einbruch unerkannt entkommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0441/790-4115 (118736).

