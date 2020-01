Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruchsversuch im Olantis +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in das Schwimmbadgebäude des Olantis gemeldet.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge hatten sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 1.45 und 2.30 Uhr gewaltsam Zugang zum Hauptgebäude verschafft. Im Inneren des Gebäudes brachen die Täter Teile einer Zwischenwand aus Glas heraus und gelangten so in den Verwaltungs- und Kassenbereich, den sie nach Wertsachen durchwühlten. Die Unbekannten flüchteten offenbar ohne Beute.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (409)

