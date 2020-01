POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Combi in Bad Zwischenahn --Zeuge gesucht--

Am So., 26.01.20, kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz Combi/Lidl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein weißer PKW gegen einen geparkten blauen PKW Mazda stieß. Der Fahrer des weißen PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge notierte das Kennzeichen des flüchtigen PKW und händigte den Zettel dem Geschädigten aus. Zur Klärung des Sachverhaltes wird der Zeuge bzw. auch mögliche weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn unter 04403/9270 in Verbindung zu setzen.

