Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Oberharz

Diebstahl eines Motorrollers

Im Tatzeitraum vom Donnerstag, den 02.05.2019, 21:30 Uhr, bis Freitag, den 03.05.2019, 15:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen geparkten Motorroller von einer Parkfläche auf der Mühlenstraße in Clausthal-Zellerfeld. Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wurde dieser Motorroller am 03.05.2019, gegen 22:45 Uhr, durch Beamte der hiesigen Polizeidienststelle auf einem Hinterhof in der Graupenstr. in Clausthal-Zellerfeld aufgefunden und sichergestellt. Eventuelle Zeugen, die Personen mit diesem Motorroller beobachtet haben, oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

i.A. Marks, PHK

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



