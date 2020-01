Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführerin verursacht in Bad Zwischenahn einen leichten Verkehrsunfall +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, dem 25.01.2020, um 21:15 Uhr wurde der Polizei Oldenburg über Notruf ein auffälliger PKW mit einer augenscheinlich alkoholisierten Fahrzeugführerin in Bad Zwischenahn, Ortsteil Petersfehn I, mitgeteilt. Unverzüglich wurden mehrere Funkstreifenwagen der Polizeidienststellen Bad Zwischenahn und Oldenburg zu Fahndungszwecken entsandt. Nur wenige Minuten später wurde der betreffende PKW einige Kilometer entfernt im Nachbarort Petersfehn II leicht verunfallt festgestellt. Die 53jährige Fahrzeugführerin und einzige Insassin stand dabei merklich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Mit einem vorsorglich verständigten Rettungswagen wurde die Fahrzeugführerin in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert, wo auf Anordnung der Polizei eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

