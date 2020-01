Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Zeugenaufruf - Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am Freitag, dem 24.01.2020, im Zeitraum von 14.45 bis 15.15 Uhr kam es in Bad Zwischenahn, Westersteder 2, Parkplatz Einkaufszentrum Combi, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hintergrund hier vor Ort war, dass der/die Fahrzeugführer/in eines Fahrzeugs gegen den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten PKW VW Golf (Farbe schwarz) gefahren ist und diesen beschädigt hat. Anschließend entfernte sich der/die Verursacher/in mit dem Fahrzeug von dem zu dieser Uhrzeit stark frequentierten Parkplatz. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Zwischenahn, unter dwer Telefonnummer 04403-927-0, in Verbindung zu setzen.

