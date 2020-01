Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versuchte räuberische Erpressung - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Montag kam am Willy-Brandt-Platz in Oldenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die Polizei ermittelt wegen einer versuchten räuberischen Erpressung und sucht Zeugen der Tat.

Den Ermittlungen zufolge hatte sich am Montag ein 20-jähriger Mann aus Hude gemeinsam mit seiner Freundin am ZOB aufgehalten. Etwa um 13.20 Uhr sei der 20-Jährige von einem Bekannten angesprochen worden. Der Mann verlangte die sofortige Rückzahlung angeblicher Schulden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Nachdem der 20-Jährige erklärte, das Geld nicht zahlen zu wollen, sei er von dem Mann mit der Faust geschlagen worden. Mit einem Messer in der Hand habe der Angreifer seine Forderung wiederholt. Als sich in diesem Moment eine unbekannte Zeugin näherte, flüchtete der Täter in Richtung Donnerschweer Straße.

Für die weiteren Ermittlungen zu der Tat hofft die Polizei auf eine Aussage der unbekannten Frau. Sie oder auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0441/790-4115 (85322).

