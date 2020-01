POL-OL: ++Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch++Alkoholfahrt endet am Ampelmast++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Festnahme nach versuchtem Automatenaufbruch++ --108970-- Am Samstag, den 25.01.2020, um 10.00 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei Jugendliche beim Versuch, einen in der Straße Junkerburg aufgestellten Zigarettenautomaten aufzubrechen. Er informierte umgehend über Notruf die Polizei. Als die erste Polizeistreife am Tatort eintraf, flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß. Nur wenige Minuten später führten die Fahndungsmaßnahmen zum Ergreifen zweier Jugendlicher aus Oldenburg und Bad Zwischenahn im Alter von 15 und 17 Jahren. Am Zigarettenautomat entstand lediglich geringfüger Schaden. Es war den jugendlichen Tätern in der Kürze der Zeit nicht gelungen den Zigarettenautomat zu öffnen, sodass nur eine Versuchstat vorlag. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre wenig begeisterten Eltern übergeben.

++Alkoholfahrt endet am Ampelmast++ --110818-- Am Samstag, den 25.01.2020, um 23.35 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Wiefelstede mit seinem Pkw die Weißenmoorstraße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zum Stiekelkamp kam er beim Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Ampelmast. Am Pkw und am Ampelmast entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000,-EUR. Die Ursache für diesen Unfall war schnell gefunden: Der Wiefelsteder war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Er muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Eine Blutprobe wurde angeordnet und sein Führerschein wurde sichergestellt.

