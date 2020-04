Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schlafzimmer brennt

Hamm-Pelkum (ots)

Am Mittwoch, 22. April, kam es gegen 14 Uhr zu einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wiescherhöfener Straße. Aus noch nicht geklärter Ursache brach der Brand im Schlafzimmer der Wohnung aus, der von der Feuerwehr gelöscht wurde. Alle Bewohner konnten das Haus ohne Verletzungen verlassen. Die Inhaber der vom Brand betroffenen Wohnung waren nicht zu Hause. Der Sachschaden wird auf 50000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell