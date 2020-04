Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Samstagmorgen (25. April) kam es auf der Wittekindstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Autofahrerin aus Externtal (Kreis Lippe) leicht verletzt wurde. Die Caddyfahrerin war dort gegen 9.50 Uhr in Fahrtrichtung stadteinwärts unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier stieß sie mit einem auf dem Seitenstreifen geparkten Golf zusammen. Die Crashfahrerin wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Gesamtsachschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden, er wird aber auf etwa 30000 Euro geschätzt. (es)

