Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260320-239: Hebelversuche brachten keinen Erfolg

Wiehl (ots)

Vergeblich haben Kriminelle in der Nacht zu Mittwoch (25. März) versucht, in eine Bäckerei in der Straße "Siebenbürger Platz" in Drabenderhöhe einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen 18:20 Uhr am Dienstag und 5 Uhr am Mittwochmorgen hebelten die Täter mehrfach an der Eingangstür. Diese wurde dadurch stark verbogen, hielt den Hebelversuchen allerdings stand. An einer Apotheke im Nahbereich stellten die Polizisten ebenfalls Hebelspuren fest. Auch hier gelang es den Tätern nicht, in die Apotheke einzusteigen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell