Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260320-238: Einbruch in Waffengeschäft - Drei Druckluftwaffen gestohlen

Waldbröl (ots)

Drei Druckluftwaffen hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch (25. März) aus einem Waffengeschäft in der Hahnenstraße gestohlen. Nachts, um 3:13 Uhr, schlug der Täter mit einem Stein eine Schaufensterscheibe ein und stahl drei Druckluftwaffen. Anwohner wurden durch die ausgelöste Alarmanlage aufmerksam und sprachen den Täter an. Dieser flüchtete daraufhin über die Hochstraße oder die Hahnenstraße in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: männlich, etwa 1,75 bis 1,80 m groß, dunkel gekleidet, dunkler Kapuzenpullover, schwarzer Rucksack, trug ein helles Halstuch um das Gesicht gewickelt.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

