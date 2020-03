Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250220-236: Brand in Flüchtlingsunterkunft durch technischen Defekt hervorgerufen

Morsbach (ots)

Der Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Morsbach ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Bei dem Brand in einem Zimmer der Unterkunft war am Sonntag eine Person ums Leben gekommen, die inzwischen als der 46-jährige Zimmerbewohner identifiziert werden konnte. Gegen 11.20 Uhr hatten Mitbewohner der Unterkunft eine Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Den 46-jährigen Zimmerbewohner konnte die Feuerwehr nur noch tot bergen. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung hat zwischenzeitlich ergeben, dass der Mann aufgrund der Rauchgasentwicklung das Bewusstsein verloren haben dürfte, als sich der Brand in dem Zimmer ausbreitete. Als Brandursache machten Brandermittler einen Satellitenreceiver aus, der aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet und dessen Flammen auf die angrenzende Zimmereinrichtung übergriff.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell