Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mülltonne in Brand gesetzt

Gronau (ots)

Eine Mülltonne aus Holz in Brand gesetzt haben unbekannte Täter am Samstag auf dem ehemaligen LAGA-Gelände in Gronau. Gegen 19.20 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Mathieu-van-Delden-Platz aus und löschten die Restflammen des bereits komplett niedergebrannten Abfallbehälters. Der entstandene Schaden liegt circa bei 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau entgegen: Tel. (02562) 9260.

