Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240320-233: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Engelskirchen/Gummersbach/Wiehl (ots)

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in mehreren Fällen Autoreifen beschädigt.

Im Tatzeitraum zwischen Freitag 15 Uhr und Sonntag (23. März) 9 Uhr haben Unbekannte in der Oesinghausener Straße in Engelskirchen-Osberghausen je zwei Reifen eines Volvo und eines VW Jetta eingestochen. Beide Fahrzeuge hatten unmittelbar hintereinander geparkt.

In der Büttinghausener Straße in Oberwiehl sind ebenfalls Reifen an zwei Fahrzeugen beschädigt worden. Hier liegt die Tatzeit zwischen Zen Samstag 17 Uhr und Sonntag (23. März) 9:30 Uhr.

Ein Reifen eines grauen VW Polo ist im Zeitraum zwischen Freitag 14 Uhr und Samstag (22. März) 16:30 Uhr in Gummersbach-Bünghausen eingestochen worden. Der Polo parkte zur Tatzeit in der Bünghauser Straße.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell