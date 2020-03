Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240320-232: In Schlangenlinien unterwegs - Führerschein sichergestellt

Gummersbach (ots)

In Schlangenlinien fuhr eine 29-jährige Bergneustädterin am Dienstag (24. März) über die Friedrichstaler Straße in Niederseßmar. Ihren Führerschein ist sie nun erstmal los.

Um kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei einen Hinweis zu einer möglichen Trunkenheitsfahrt. Eine augenscheinlich alkoholisierte Frau sei von Gummersbach-Dieringhausen in Richtung Bergneustadt unterwegs. Kurze Zeit später hatte eine Streifenwagenbesatzung das beschriebene Fahrzeug ausfindig gemacht. Die Fahrerin fuhr starke Schlangenlinien, geriet immer wieder in den Gegenverkehr. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug, um die Fahrerin zu kontrollieren. Als diese ausstieg, nahmen die Beamten deutlich Alkoholgeruch wahr. Während des Gesprächs zeigte die 29-jährige Bergneustädterin Gleichgewichtsprobleme. Sie lehnte sich an ihr Fahrzeug, um nicht umzufallen. Ein Atemalkoholtest verlief deutlich positiv. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten ihren Führerschein.

