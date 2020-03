Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220320-229: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Reichshof (ots)

Vergeblich haben Kriminelle in der Nacht zu Freitag (20. März) versucht, in einen Supermarkt in der Hauptstraße in Denklingen einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen Donnerstag 21:50 Uhr und Freitag 6:30 Uhr versuchten die Täter mit einem spitzen Gegenstand eine Schaufensterscheibe einzuschlagen. Zudem hebelten sie an der Eingangstür. Beide Versuche, in den Supermarkt einzudringen, schlugen jedoch fehl.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell